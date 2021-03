Législatives en Israël : Benjamin Netanyahu revendique sa victoire

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a revendiqué, mardi, sa victoire aux quatrièmes élections qui se sont déroulées dans le pays en moins de deux ans. Selon les sondages à la sortie des urnes, le Likoud de M. Netanyahu remporte entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset (Parlement), loin devant le parti Yesh Atid (“Il y a un futur”) du centriste Yaïr Lapid crédité de 16 à 18 sièges.

“Citoyens d’Israël, merci! Vous avez donné une immense victoire à la droite et au Likoud sous ma direction. (…) Il est évident qu’une majorité écrasante de citoyens israéliens sont de droite et veulent un gouvernement de droite, fort et stable”, a écrit M. Netanyahu dans un tweet.

Ayant besoin d’une majorité de 61 députés pour former un gouvernement, M. Netanyahu compte sur des alliances avec les formations religieuses et, nouveauté, avec l’extrême droite. De son côté, M. Lapid table sur une entente avec des partis de gauche, du centre mais aussi de droite. Les résultats officiels du scrutin sont attendus, mercredi, tandis que la commission électorale a souligné qu’ils ne seraient rendus publics que vendredi.

Avec MAP