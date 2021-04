Les déchets miniers peuvent constituer une opportunité créatrice de richesse

Les sites miniers abandonnés et déchets miniers peuvent constituer une opportunité créatrice de richesse dans une démarche de développement durable, a souligné mardi le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah.

Dans une déclaration à la chaîne de télévision M24 à l’issue d’une rencontre semi-présentielle sur le plan d’action national pour la valorisation des déchets miniers, M. Rabbah a relevé que les sites miniers abandonnés et les déchets miniers sont souvent considérés comme autant de contraintes pour les territoires, notant qu’ils peuvent représenter des opportunités de développement durable et de création de richesse.

Souvent les déchets miniers regorgent de métaux et il serait judicieux de s’en servir au profit des ressources minières, travaux publics et équipements, a-t-il ajouté, affirmant que les sites miniers abandonnés peuvent quant à eux être exploités en tant qu’espaces touristiques, musées et parcs.

En outre, le ministre a mis en avant le lancement du Plan national de la Géologie 2021-2030 visant à insuffler au Service géologique du Maroc une nouvelle dynamique dans le cadre de la déclinaison des Hautes directives royales pour mettre en œuvre des stratégies sectorielles convergeant vers une politique gouvernementale unifiée et transversale, ainsi que le Plan Maroc Mines (PMM) qui servira de locomotive pour un développement responsable et durable afin de faire de l’industrie minière un secteur modèle à l’horizon 2030.

Cette rencontre, marquée par la participation de représentants des différents départements ministériels et chercheurs, a été l’occasion de présenter le plan d’action relatif aux mesures nécessaires pour maîtriser et réduire les impacts éventuels de ces activités, dans le cadre de l’étude nationale pour l’élaboration d’un plan d’action pour la valorisation des déchets miniers au Maroc.

L’étude a ainsi permis de dresser, en plus du plan d’action, un état des lieux en matière de risques de pollution minière ainsi qu’un diagnostic sur l’ampleur de la pollution et les impacts des déchets miniers sur l’environnement.

( Avec MAP )