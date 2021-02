Les Etats-Unis aspirent à un siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Les Etats-Unis se portent candidat au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2022-2024, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

“Promouvoir le respect des droits de l’homme n’est pas quelque chose que nous pouvons faire seuls, mais il vaut mieux le faire en travaillant avec nos alliés et partenaires à travers le monde. Le président Biden est attaché à une politique étrangère qui unit nos valeurs démocratiques à notre leadership diplomatique, et qui est centrée sur la défense de la démocratie et la protection des droits de l’homme”, a indiqué M. Blinken dans un communiqué avant d’ajouter qu'”aujourd’hui, l’administration a fait un pas important dans cette direction en annonçant l’intention des États-Unis de briguer un siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU à partir de janvier 2022″.

Et de souligner que “si nous sommes élus au Conseil des droits de l’homme, nous profiterons de l’occasion pour être une voix de premier plan au sein du Conseil pour promouvoir le respect des droits de l’homme”.

Il s’agit d’un tournant de la part de l’administration Biden après la décision de son prédécesseur Donald Trump en juin 2018 de quitter cette instance de l’ONU basée à Genève. “Le Conseil des droits de l’homme est une importante instance multilatérale vouée à la poursuite des efforts internationaux en faveur des droits de l’homme”, a affirmé M. Blinken ajoutant qu'”il est préférable d’améliorer le Conseil et de faire avancer ses travaux essentiels en ayant un siège à la table”.

Pour le secrétaire d’Etat américain, chercher à revenir au Conseil des droits de l’homme est la voie “pour nous tenir aux côtés de nos alliés et partenaires pour nous assurer que cet organe important est à la hauteur de son objectif. Nous le faisons avec détermination pour écouter, apprendre et œuvrer pour un monde dans lequel les droits de l’homme sont universellement respectés”.

( Avec MAP )