Les Lycées Descartes et Lyautey suspendent les cours en présentiel

Par Meryem Idrissi

« Nous vous informons, qu’en accord avec les autorités sanitaires et suite à l’augmentation importante des cas positifs au Covid parmi les élèves et les personnels, nous prononçons la suspension des cours en présentiel, ce jour à 18 heures, jusqu’à nouvel ordre et pour une durée minimum de 7 jours. Toutes les activités annexes dans l’établissement (AS, APELL…etc.) sont suspendues. Nous reviendrons vers vous pour les conditions de reprise selon l’évolution de la situation ».

C’est par ce message que le proviseur du Lycée Lyautey a annoncé la fermeture de l’établissement déjà attendue depuis ce matin. Tout en soulignant que « Durant cette période, les enseignements seront assurés à distance dès demain vendredi 7 janvier conformément aux EDT ».

De son côté, le Lycée Descartes, à Rabat, opte pour l’enseignement à distance après l’apparition de plusieurs cas de Covid-19 et ce du vendredi 7 au samedi 15 janvier inclus pour les 3e, 2e, première et terminale. Quant aux niveaux de 6e, 5e, 4e et CPGE, le distanciel sera effectué du lundi 10 au samedi 15 janvier inclus afin de préparer les élèves aux modalités des cours à distance.

L’école espagnole Juan Ramon Jimenez suit le cours et ferme également ses portes jusqu’au 14 janvier prochain à cause de la recrudescence des contaminations Covid-19.

Devant la recrudescence des contaminations et des élèves absents, sans parler des cas contact entre les personnels et les élèves, on ne s’étonnera pas de voir les établissements scolaires basculer vers l’enseignement en distanciel les unes après les autres dans les prochains jours.