Les musiques sacrées : A Fès, en juin, si Covid le veut bien !‎

Abdelhamid Benmakhlouf, président de l’association Fès-‎Saïss et Faouzi Skali, directeur général du Festival de Fès des ‎Musiques Sacrées du Monde et de son Forum, présenteront ‎lors d’une conférence de presse digitale prévue mercredi 27 ‎Janvier 2021 à 18h, le programme de la 26ème édition du ‎Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde et de son ‎Forum, qui auront lieu du 4 au 12 Juin 2021 sous le thème : « Nouvelles Andalousies ». D’ici là, l’espoir demeure, qu’on ‎en aura fini avec la pandémie pour profiter en direct et in situ ‎des merveilleuses soirées au programme. Pour égayer ‎l’atmosphère, la conférence sera précédée et conclue par deux ‎moments artistiques, apprend-on auprès des organisateurs.‎

