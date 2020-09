Les perspectives de la coopération bilatérale au centre d’une rencontre virtuelle UE-Chine

Une rencontre de haut niveau entre l’Union européenne (UE) et la Chine se tient ce lundi par vidéoconférence, avec au centre des débats les perspectives de la coopération bilatérale et les moyens de relever ensemble les multiples défis posés par la pandémie de Covid-19.

Cette réunion, qui fait suite au 22ème sommet UE-Chine tenu le 22 juin dernier, sera présidée par le président du Conseil européen Charles Michel, du côté européen, et par le président chinois Xi Jinping, du côté chinois.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays exerce la présidence tournante du Conseil de l’UE, participeront également à cette réunion qui devait se tenir initialement à Leipzig en Allemagne avec les dirigeants des Vingt-sept et leur homologue chinois, mais pour cause de pandémie, elle se tient par vidéoconférence et en format réduit.

Selon un communiqué du Conseil européen, les débats seront axés sur les relations entre l’UE et la Chine, y compris en ce qui concerne le changement climatique et les questions économiques et commerciales.

Les dirigeants discuteront également de questions internationales et d’autres sujets de préoccupation et ils procéderont à un échange de vues sur les réponses à la pandémie de Covid-19, relève la même source.

Les échanges de biens entre la Chine et l’UE représentaient 1,5 milliard d’euros par jour en 2019, d’après des données de la Commission européenne.