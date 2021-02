Les pro-vaccins réitèrent leurs appels à la vaccination sur les réseaux sociaux

Dans le cadre de la lutte contre les fausses informations qui circulent concernant les vaccins anti-covid, des médecins se mobilisent et adressent au Marocains, des messages de sensibilisation à la vaccination.

Après le lancement de la campagne de vaccination anti-covid19 au Maroc, des médecins publient des posts sur leurs réseaux sociaux pour convaincre et pousser les Marocains à se faire vacciner.

« Lutter pour survivre et se faire injecter un vaccin », est un post du chirurgien vasculaire, Karim Lyazidi sur Tweeter, qui a partagé ses souffrances avec la covid-19, en vue de secouer les Marocains et les pousser à se faire vacciner le plutôt possible.

En effet, les professionnels de la santé se sont impliqués dans cette campagne de vaccination. Plusieurs médecins, considérés comme prioritaires, ont partagé leur expérience d’injection de la première dose pour démontrer l’efficacité et la sécurité assurée par le vaccin.