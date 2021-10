Les revenus d’Apple en forte hausse malgré des problèmes d’approvisionnement

Le chiffre d’affaires d’Apple n’a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son quatrième trimestre fiscal, ce que le PDG d’Apple, Tim Cook, a attribué à des contraintes d’approvisionnement plus importantes que prévu pour les iPhones, les iPads et les Macs.

« Nous avons eu une très bonne performance malgré des contraintes d’approvisionnement plus importantes que prévu, que nous estimons à environ 6 milliards de dollars« , a déclaré à la presse M.Cook.

« Les contraintes d’approvisionnement ont été entraînées par les pénuries de puces à l’échelle de l’industrie dont on a beaucoup parlé, et les perturbations de fabrication liées à COVID en Asie du Sud-Est« , a expliqué M. Cook.

Cependant, le chiffre d’affaires global d’Apple a tout de même augmenté de 29 %, atteignant 83,36 milliards de dollars, et chacune de ses catégories de produits a progressé sur une base annuelle.

Les ventes d’iPhone ont bondi de 47% en un an, générant à elles seules un revenu de 38,87 milliards de dollars, contre 9,18 milliards de dollars pour le segment des ordinateurs Mac.

La plus forte croissance dans les catégories de produits Apple, hormis les iPhones, a été enregistrée dans son activité de services, qui comprend les ventes de l’App Store, les services d’abonnement à la musique et à la vidéo, la publicité, les garanties prolongées et les licences. Les services d’Apple ont connu une croissance annuelle de 26 % (18,28 milliards de dollars), ce qui, selon M. Cook, est supérieur aux prévisions de l’entreprise.

Apple est actuellement en pleine croissance, les ventes d’iPhones, d’iPads et de Macs ayant explosé pendant la pandémie. Le chiffre d’affaires annuel d’Apple pour son exercice 2021 a augmenté de 33 % par rapport à 2020 pour atteindre 366 milliards de dollars.

( Avec MAP )