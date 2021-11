Les soft skills visent à faciliter l’adaptation des étudiants aux évolutions rapides des métiers (M. Miraoui)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a indiqué, vendredi à Dakhla, que son département accorde un intérêt particulier pour doter les étudiants des soft skills visant à faciliter leur adaptation aux évolutions rapides des métiers.

Dans une déclaration à la MAP, à l’occasion d’une visite aux établissements universitaires de Dakhla, M. Miraoui a souligné que son département veille à offrir aux étudiants des espaces dédiés aux activités parallèles, tout en encourageant la mobilité nationale et internationale.

M. Miraoui a également souligné la nécessité de l’implication des différents acteurs et partenaires de la région de Dakhla-Oued Eddahab, notamment les autorités locales, le conseil régional et les élus, dans les différents projets universitaires de la région.

Dans ce cadre, M. Miraoui a rencontré un groupe d’étudiants de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) et l’École supérieure de technologie (EST) à Dakhla, notamment des représentants des clubs d’activités artistiques, créatives et entrepreneuriales, qui ont présenté les projets et les activités qu’ils réalisent en parallèle de leur formation universitaire.

Lors de cette visite, le ministre s’est également enquis du projet d’extension et de réhabilitation de l’ENCG et l’EST à Dakhla. Mobilisant un montant global estimé à 82 millions de dirhams (MDH), ce projet permettra d’élargir l’offre universitaire dans la région et de valoriser le rôle de l’Université en tant qu’acteur de développement des compétences humaines et facteur clé de la promotion des provinces du Sud.

Cette visite a été également marquée par la présentation d’une série de projets lancés par l’Université en partenariat avec le Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab. Il s’agit de l’Eco-Etablissement, l’autonomisation économique des femmes de la région, la formation continue des artisans et l’octroi des bus de transport urbain au profit des étudiants de l’ENCG.

En marge de cette visite, M. Miraoui a tenu une rencontre avec les consuls de pays africains à Dakhla et Laâyoune, pour discuter des moyens de renforcer le partenariat et la coopération dans les domaines liés à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à l’innovation, notamment en matière de mobilité estudiantine entre le Royaume du Maroc et les pays africains frères.

Cette visite a eu lieu en marge du 1-er Forum MD Sahara, organisé par le groupe media Maroc Diplomatique à Dakhla les 18 et 19 novembre, sous le thème « les provinces du Sud: grandes ouvertures diplomatiques et nouvelles voies de développement ».