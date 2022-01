Les travaux d’aménagement du site touristique Aïn Asserdoune sur une bonne lancée

Les travaux d’aménagement et de réhabilitation du site touristique Aïn Asserdoune lancés il y a un an avec un financement de l’ordre de 33 millions de dirhams, avancent bien.

Le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, accompagné notamment du président du Conseil provincial de Béni Mellal et du président de la Commune de Béni Mellal, ont effectué, mardi soir, une visite de ce chantier pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’aménagement et de réhabilitation de ce site touristique, classé patrimoine national depuis 1947.

Les travaux ont porté notamment sur l’aménagement et l’électrification de deux parcours piétons reliant le site d’Aïn Asserdoune à Sidi Bouyacoub et Tamgnount ainsi que la réalisation d’un musée du patrimoine culturel, d’un centre d’accueil et d’information, d’un espace de lecture et d’une salle de prière.

La Palais d’Aïn Asserdoune a également fait l’objet de travaux d’aménagement pour pouvoir accueillir des spectacles artistiques, outre la construction d’un café panoramique, le réaménagement des cours et des bassins d’eau du site et la réalisation d’un espace de jeu pour enfants.

Le projet d’aménagement du site touristique Aïn Asserdoune s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat signée entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, l’OCP et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT).

Dotée de près de 172 millions de dirhams, cette convention a pour objectif la valorisation de plusieurs sites touristiques importants de la région en vue d’améliorer leur attractivité.

Le plan d’aménagement du site touristique Aïn Asserdoune prévoit également la plantation d’arbres et de plantes de divers types, la réhabilitation du grand parc qui s’étend sur une superficie de 20 hectares, la conception de nouveaux espaces dédiés aux familles, ainsi que des points de vente de produits alimentaires.

(Avec MAP)