L’Europe promet de partager 700 millions doses de vaccins d’ici la mi-2022

L’initiative ‘’Team Europe’’ a promis de partager 700 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 avec les pays à revenu faible et intermédiaire d’ici la mi-2022, a indiqué jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen.

L’Équipe Europe (Team Europe) se compose de l’UE, de ses États membres et de leurs réseaux diplomatiques, ainsi que d’institutions financières telles que les banques nationales de développement, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

‘’Nous sommes en bonne voie pour tenir cette promesse’’, a assuré la cheffe de l’Exécutif européen, dans un communiqué, précisant que les efforts seront intensifiés pour soutenir l’Afrique où les taux de vaccination sont plus faibles que dans d’autres parties du monde.

→Lire aussi : Pfizer et BioNTech s’allient pour développer un vaccin contre la maladie du zona

Selon elle, la pandémie ne pourra être contrôlée que ‘’si nous la combattons dans tous les coins du monde’’.

Elle a rappelé à cet effet que l’Union européenne est à ce jour le plus grand donateur de vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19.

‘’En tant que Team Europe, nous avons dépassé notre objectif de partage de vaccins en 2021’’, a-t-elle fait remarquer, rappelant qu’alors que la Team Europe avait promis de partager 250 millions de doses avec les pays à revenu faible et intermédiaire d’ici la fin de 2021, elle a réussi à partager 380 millions de doses, principalement via le mécanisme COVAX.

Plus de 255 millions de ces doses ont déjà été livrées aux pays bénéficiaires.

Avec MAP