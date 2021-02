L’ex-ambassadeur d’Australie au Maroc décorée du Wissam Alaouite de l’ordre de commandeur

L’ex-ambassadeur d’Australie au Maroc, Mme Bérénice Owen Jones, s’est vue remettre à Canberra, le Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur, qui lui a été décerné par SM le Roi Mohammed VI au terme de sa mission diplomatique au Royaume.

La distinction royale a été remise à Mme Owen Jones par l’Ambassadeur du Maroc en Australie, M. Karim Medrek, au cours d’une cérémonie organisée lundi à la Résidence du Maroc, en présence de plusieurs personnalités australiennes, notamment des responsables du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, du Doyen du Corps diplomatique accrédité à Canberra et de la Doyenne des Ambassadeurs africains, ainsi que des membres de sa famille.

Dans une allocution à cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc en Australie a souligné que cette Décoration Royale est une “haute reconnaissance de l’action distinguée accomplie par Mme Owen Jones, tout au long de sa mission diplomatique à Rabat en faveur de la promotion et de la consolidation des relations entre le Maroc et le Commonwealth d’Australie”.

M. Medrek a également affirmé que cette distinction illustre les relations distinguées entre le Maroc et l’Australie et reflète l’amitié et l’estime du Maroc envers l’Australie.

Pour sa part, Mme Bérénice Owen Jones a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a bien voulu lui décerner cette distinction, ainsi que sa fierté de recevoir cette prestigieuse Décoration Royale et d’avoir occupé le poste de premier ambassadeur résident de son pays au Royaume.

Par la même occasion, la diplomate australienne a souligné que pendant sa mission au Maroc, elle a été témoin des grandes réalisations et des progrès économiques accomplis au Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

