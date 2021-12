L’exposition « Black Beauty » signée Abderrahmane Latrache

A partir du 21 décembre 2021, la Galerie A2 a la plaisir de présenter les travaux d’Abderrahmane Latrache. C’est dans cette conjoncture exceptionnelle, que l’artiste peintre Abderrahmane Latrache signe son retour sur la scène artistique nationale. A sa manière, il apporte sa contribution en termes de sensibilité et d’esthétique.

L’exposition « Black Beauty » comprend des œuvres donnant la part large à des portraits de femmes et d’hommes noirs du continent africain. « Ces visages africains qui appartiennent à des groupes ethniques différents gardent toujours cette authenticité dans les expressions : des regards francs, des sourires radieux qui ne sont pas encore usés par les convenances sociales de la vie moderne », précise à ce propos Abderrahmane Latrache.

Des travaux réalisés au pastel auxquels s’ajoutent des réalisations reproduisant des drapés d’une envahissante intensité qui enveloppent le spectateur. Pour l’artiste « le pastel de par sa brillance et le chatoiement de ces tonalités pâles rend le matériau idéal pour restituer les effets de la lumière ».

De par son parcours Abderrahmane Latrache marque la scène artistique par son empreinte particulière. Né à Taza en 1960, une fois à l’étranger, il poursuit la journée des études de médecine à l’université catholique de Louvain en Belgique. Et le soir, il intègre les cours de l’Ecole supérieurs des arts « le 75 » à Bruxelles. La précision et la rigueur de ses réflexes de scientifique s’invitent allégrement dans sa technique picturale accordant ainsi une vivacité unique aux regards des visages qu’il brosse et un réalisme rarement atteint dans la transmission des couleurs et des expressions.

A partir des années 90, l’artiste multiplie les expositions en Belgique, en France et au Maroc. Et depuis 2005, il est coté par Drouot Cotation net, il est enregistré dans le Dictionnaire des Artistes Modernes et Contemporains.

Palmarès

– Membre de L’association marocaine des Arts Contemporains A.M.A.C

– Membre de L’association des pastellistes de France

– Membre de L’association des artistes sans frontières

Prix et distinctions

– Prix du « Nice Matin » 2003 au GRAND PRIX INTERNATIONAL D’ARTS PLASTIQUES DE NICE 2003

– Prix du Mérite à l’exposition internationale du printemps des Arts Visuels à Salé MAROC en 2003

– Prix de la ville Saint-Jean 2004

– Médaille d’Argent au Salon international des Arts Plastiques de Perpignan 2005

Expositions

– 2010 :

Exposition dans le cadre de la semaine Afro-péruvienne sous le thème » Beauté africaine » sous l’égide de l’Ambassade du Royaume du Maroc à Lima.

Exposition à la galerie ABRACO en faveur des enfants atteints du Sida sous le thème « Enfance » Lisbonne (Portugal)

Exposition à l’Hôtel TIVOLI dans le cadre de la journée culturelle Marocaine à Lisbonne

– 2009 : Exposition sous le thème « AFRICA » à la galerie « Venise Cadre » Casablanca MAROC

– 2006 : Exposition sous le thème « Vent des sables » à l’Espace Capital BMCE Casablanca

– 2005 :

Exposition au Salon International des Arts Plastiques de Perpignan

Exposition dans la galerie de l’Alliance franco-marocaine dans le cadre de la semaine « Plus jamais de violence contre les femmes »

Participation à l’exposition internationale SIAPP Perpignans FRANCE

Exposition collective à la galerie Memoarts.com à Casablanca MAROC

– 2004 :

Participation au concours international des Arts contemporains de Nice prix de la ville de St jean

Exposition dans la galerie de l’Alliance Franco-Marocaine dans le cadre de la journée de la femme

– 2003 :

Exposition à la galerie Decourtenay à Mons (Belgique)

Exposition à la galerie SALA BARNA, Barcelone (Espagne)

Exposition collective avec les artistes sans frontières à Bordeaux

Exposition collective à Salé dans le cadre de l’exposition internationale du printemps des Arts Visuels (Festival Intissar El Hayat)

– 2002 : Exposition à la galerie « Cannes Gallery » à Cannes (FRANCE)