Liban: la crise économique, une aubaine pour les politiques environnementales

L’effondrement économique du Liban peut constituer une opportunité pour améliorer les politiques environnementales du pays, a indiqué mercredi le ministre de l’Environnement Nasser Yassin.

Le gouvernement, à court d’argent, devrait abandonner les gros et coûteux contrats de gestion des déchets pour adopter une approche plus rationnelle et locale axée sur le recyclage, a indiqué Nasser Yassin.

→ Lire aussi : Liban: Plus de 244.000 expatriés enregistrés pour les prochaines législatives

« Il est vrai que la crise financière rend difficile la gestion des déchets mais elle constitue aussi une opportunité, je n’exagère pas« , a-t-il précisé aux médias, ajoutant qu' »il y a une opportunité si nous gérons ce secteur et le remettons entre les mains des autorités locales qui ne cherchent pas le profit« .

L’économie libanaise est en chute libre depuis deux ans, entraînant l’effondrement de la monnaie locale qui a provoqué un appauvrissement brutal de la population et ravagé les infrastructures.

( Avec MAP )