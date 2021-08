Liban: le SG de l’ONU appelle à la formation d’un gouvernement d’”unité efficace”

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé jeudi sa profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation socio-économique au Liban, appelant à la formation d’un gouvernement d'”unité efficace“.

M. Guterres appelle tous les dirigeants politiques libanais à “former d’urgence un gouvernement d’unité nationale efficace qui puisse apporter une assistance immédiate, justice et responsabilité au peuple libanais et s’engager dans une voie ambitieuse et significative de réforme“, a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse.

“Le peuple libanais lutte chaque jour contre l’hyperinflation, de graves pénuries de carburant, d’électricité, de médicaments et même d’accès à l’eau potable“, a-t-il noté. La Coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour le Liban, Najat Rochdi, avait déclaré que les pénuries de carburant menacent la fourniture de services de santé et d’eau essentiels, mettant des milliers de familles en danger.

“La situation ne peut que s’aggraver si une solution immédiate n’est pas trouvée“, a-t-elle fait valoir.

Les pénuries de carburant et d’électricité ont contraint les plus grands hôpitaux du Liban à réduire leurs activités. Dans le même temps, les systèmes publics d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, qui dépendent du carburant, ont réduit leurs opérations, laissant des millions de personnes sans accès à l’eau et mettant en danger l’environnement et la santé publique.

( Avec MAP )