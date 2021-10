Libye : le Parlement adopte la loi régissant les législatives

Le Parlement libyen a adopté la loi électorale régissant les élections législatives, prévue en décembre prochain, a annoncé lundi son porte-parole Abdallah Bliheq.

Dans un post sur twitter, Bliheq a précisé que la loi électorale a été adoptée par la Chambre des représentants lors d’une session tenue lundi.

Dans un communiqué, le parlement a affirmé qu’avec l’adoption de cette loi, “l’une des périodes les plus périlleuses de l’histoire récente de la Libye se ferme après des années d’instabilité, de guerres et de chaos“.

“Il est temps pour les Libyens de jouir de stabilité et de voir s’achever la transition qui les a épuisés“, a ajouté le Parlement, appelant à faire du scrutin “une fête électorale“.

En octobre 2020, un accord de cessez-le-feu avait été conclu entre les camps rivaux dans l’est et l’ouest de la Libye. Un gouvernement unifié et transitoire a été formé dans la foulée sous l’égide de l’ONU, pour mener le pays à des élections législatives et présidentielle prévues le 24 décembre.

( Avec MAP )