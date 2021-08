Ligue des champions de la CAF: Le Raja et le WAC entrent en compétition à partir du 2ème tour préliminaire

Le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF 2021-2022 a eu lieu, vendredi au Caire, où les représentants du football marocain, le Raja (RCA) et le Wydad Casablanca (WAC), ont été dispensés des matchs du premier tour préliminaire.

Ainsi, le WAC, champion du Maroc, participera à cette compétition africaine à partir du deuxième tour préliminaire, en affrontant le vainqueur du match du premier tour qui opposera les clubs de Kamsar (Guinée) et de Hearts of Oak (Ghana).

Quant au Raja Casablanca, champion de la dernière édition de la Coupe de la confédération africaine, il croisera le fer contre l’une des deux équipes qui se qualifiera du premier tour préliminaire, à savoir Asco Kara (Togo) ou LPRC Oilers (Liberia).

Les matchs du premier tour préliminaire (44 matchs), se dérouleront entre le 10 et le 12 septembre (aller) et les 17 et 19 septembre (retour). Quant aux matchs du deuxième tour préliminaire, ils auront lieu du 15 au 17 octobre (aller) et du 22 au 24 octobre (retour).

Au total, dix équipes ont été exemptées du premier tour préliminaire : Wydad et Raja Casablanca, Espérance et Etoile du Sahel (Tunisie), Al-Ahly et Zamalek (Egypte), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Simba SC (Tanzanie), Horoya (Guinée) et TP Mazembe (République Démocratique du Congo).

( Avec MAP