Livre Blanc de la CGEM : Les leviers de transformation transverses en 10 priorités

Voici les 10 priorités des leviers de transformation transverses contenues dans le livre blanc de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) qui a été présenté, vendredi à Casablanca :

1- Mettre en place des mécanismes d’accompagnement intégrés et dédiés aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME);

2- Mettre en place une solution de distribution de quasi-fonds propres, pour réduire la sous-capitalisation de manière ciblée;

3- Changer les codes de la commande publique dans les 2 ans, pour stimuler la demande et promouvoir le « Made in Morocco »;

4- Tester une nouvelle approche pour le développement des compétences professionnelles;

5- Accélérer la libéralisation maîtrisée du secteur électrique, pour réduire les coûts et permettre la décarbonation de l’industrie;

6- Consolider le secteur de la logistique pour plus de compétitivité et encourager la productivité des ressources foncières industrielles;

7- Changer de paradigme sur la fiscalité pour relancer la demande nationale et rendre le secteur formel plus attractif;

8- Mettre à jour le code du travail pour le mettre en adéquation avec les évolutions de la société et l’économie;

9- Encourager l’innovation, faciliter le développement de la recherche et développement (R&D) et promouvoir la transformation digitale;

10- Renforcer l’État Régulateur et planificateur, et innover dans la gouvernance locale, dans le but de simplifier l’initiative privée.

Avec MAP