L’ONEE renforce l’alimentation en eau potable de la ville de Targuist et des centres avoisinants dans la Province d’Al Hoceima

Le mercredi 1er Décembre 2021, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable, a procédé à la mise en service d’un projet d’envergure qui vise le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville de Targuist et des centres avoisinants à partir des installations de production d’eau potable de la ville d’Al Hoceima.

Ce projet, réalisé en partenariat avec l’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord et dont le coût global s’élève à 134,1 Millions de Dirhams, consiste en la pose de conduites d’adduction sur un linéaire de 50 km, la construction et l’équipement de huit stations de pompage avec bâche pour des débits variant de 50 à 100 l/s, la construction et l’équipement d’un réservoir semi-enterré avec une capacité de 400 m3 et la réalisation des lignes électriques.

Il est à signaler que ce projet permet de diversifier les sources d’approvisionnement en eau potable de la ville de Targuist qui était alimentée exclusivement à partir du barrage Joumaa, dont le taux de remplissage a connu ces dernières années des baisses importantes suite à la faiblesse des apports pluviométriques.

La mise en service de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027 (PNAEPI) dont la convention a été signée devant SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU L’ASSISTE le 13 Janvier 2020, permettra ainsi d’assurer l’alimentation en eau potable de la ville de Targuist et des centres avoisinants au-delà de l’horizon 2030. Il contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations et à l’accompagnement du développement socio-économique de la région.

Ce projet a été réalisé dans des délais réduits malgré le contexte exceptionnel de l’état d’urgence sanitaire et de lutte contre la pandémie Covid-19 grâce à la mobilisation de l’ONEE et la conjugaison des efforts de tous les acteurs dans le secteur.