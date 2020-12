LPEE: Investissement prévisionnel de 34 MDH pour l’année 2021

Le montant d’investissement prévisionnel du Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE) s’élève à environ 34 millions de dirhams (MDH) pour l’année 2021, dont presque 25% sera destiné à l’extension et au développement de nouvelles prestations et d’équipements.

Ce budget a été approuvé à l’occasion du Conseil d’administration du LPEE réuni mardi dernier sous la présidence du ministre de l’Équipement du transport de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, indique-t-on dans un communiqué du ministère. En ouverture de cette réunion, M. Amara a salué les efforts consentis par le LPEE, qui a fait preuve d’une grande flexibilité lui permettant d’assurer la continuité du suivi des travaux des grands projets, auxquels il assure le contrôle qualité, malgré les circonstances exceptionnelles imposées par la crise sanitaire. Le ministre a également demandé la nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre de la stratégie décennale 2020-2030 du laboratoire et de la mettre à jour.

Après discussion, le Conseil d’Administration a approuvé le procès-verbal de la réunion du 29 juin 2020, ainsi que le budget de fonctionnement et d’investissement 2021, tel qu’il lui est a été présenté et tel qu’il figure dans le document du Conseil d’Administration.

Le conseil a également procédé à la nomination d’un nouvel administrateur et à la revue de l’architecture de ses comités spéciaux, instaurant ainsi un comité d’Audit, un comité de Gouvernance et de Rémunération, ainsi qu’un comité de Stratégie et d’Investissement, conclut le communiqué.

( Avec MAP )