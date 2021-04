L’UE lance une consultation publique sur l’élaboration d’un nouveau code de coopération policière

La Commission européenne a annoncé, lundi, avoir lancé une consultation publique en vue d’élaborer un nouveau code de coopération policière dans l’UE, dans le cadre de la stratégie européenne de lutte contre la criminalité organisée.

Dans le cadre de cette consultation publique, les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les citoyens et les autres parties intéressées sont invités à faire part de leurs points de vue sur les questions qui affectent actuellement la coopération en matière répressive et sur les améliorations possibles, indique la Commission européenne dans un communiqué.

Les résultats de la consultation, qui se déroulera jusqu’au 14 juin, alimenteront la future proposition relative à un code de coopération policière de l’UE, qui visera à renforcer et à moderniser la coopération entre les services de police de l’UE, relève l’exécutif européen.

“La coopération policière et l’échange d’informations dans l’ensemble de l’UE sont essentiels pour lutter de manière efficace contre la criminalité organisée et le terrorisme et pour traduire les criminels en justice”, souligne-t-on.

La Commission européenne avait présenté récemment une nouvelle stratégie visant à renforcer la lutte contre la criminalité organisée dans l’UE, axée notamment sur le renforcement de la coopération policière et judiciaire et la mise en œuvre de moyens d’action modernes face aux évolutions technologiques.

Cette stratégie vise également à lutter contre les structures criminelles et les formes de criminalité hautement prioritaires, ainsi qu’à éliminer les profits générés par la criminalité.

Avec MAP