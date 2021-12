L’UE promet 2,5 milliards d’euros pour lutter contre la malnutrition

La Commission européenne s’est engagée à mobiliser 2,5 milliards d’euros pour la période 2021-2024 afin de contribuer à réduire toutes les formes de malnutrition dans le monde.

Cette contribution, annoncée à l’occasion du sommet sur la nutrition pour la croissance qui se tient à Tokyo, couvre l’aide humanitaire destinée à répondre aux besoins urgents ainsi que le soutien à la lutte contre les causes profondes de la malnutrition, y compris dans le cadre d’une transformation à plus long terme des systèmes alimentaires dans les pays partenaires de l’UE.

‘’La pandémie de Covid-19 aggrave la crise alimentaire mondiale, et la nécessité de disposer de systèmes alimentaires et de santé plus équitables, résilients et durables n’a jamais été aussi urgente’’, a déclaré Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats internationaux, notant que l’engagement pris par la Commission contribuera à lutter contre la malnutrition de manière globale, en soutenant des systèmes alimentaires durables et résilients.

D’après l’Exécutif européen, cette aide cruciale aura pour objet d’aider les pays partenaires d’Afrique, d’Asie, du Pacifique, d’Amérique latine et des Caraïbes, en faisant de la nutrition une priorité de leur coopération avec l’UE.

L’UE financera des actions dans des secteurs liés à la nutrition, notamment l’agriculture, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la protection sociale, la santé et l’éducation, afin de contribuer à améliorer les résultats en matière de nutrition, en mettant l’accent sur les femmes, les adolescentes et les enfants de moins de cinq ans.

L’aide humanitaire de l’UE devra ‘’contribuera à sauver des vies et à répondre aux besoins’’, en aidant les personnes les plus vulnérables dans des crises telles que celles que connaissent l’Afghanistan, le Yémen, l’Éthiopie et le Sahel.

Lors du premier sommet de 2013 sur la nutrition pour la croissance, l’UE s’était engagée à affecter entre 2014 et 2020 un total de 3,5 milliards d’euros à l’amélioration de la nutrition dans les pays partenaires. En 2020, cet engagement a été dépassé de 800 millions d’euros.

Dans le monde, près de 3 milliards de personnes n’ont pas les moyens de manger sainement.

