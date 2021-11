L’UE renouvelle son soutien à l’UNRWA

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, le commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Olivér Várhelyi, et le commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ont signé mercredi une déclaration commune sur le soutien de l’UE à l’UNRWA pour la période 2021-2024.

Le renouvellement de ce soutien marque 50 ans de partenariat entre l’UE et l’UNRWA, indique la Commission européenne dans un communiqué.

Dans la déclaration commune, l’Union européenne s’engage à continuer de soutenir l’UNRWA sur le plan politique et de l’aider à obtenir des ressources financières pluriannuelles prévisibles afin de lui permettre d’exécuter son mandat et de fournir ses services essentiels aux réfugiés palestiniens, relève la même source.

Ces services, précise-t-on, consistent notamment à apporter un enseignement de qualité à plus d’un demi-million d’enfants, des services de soins de santé primaires à 3,5 millions de patients et une aide essentielle aux personnes les plus pauvres et les plus vulnérables.

« L’UNRWA joue un rôle essentiel en fournissant des services vitaux à des millions de réfugiés palestiniens dans ses cinq domaines d’intervention. L’UE est déterminée à continuer de soutenir l’Office sur les plans à la fois politique et financier, y compris en lui apportant une fiabilité à long terme », a déclaré le chef de la diplomatie européenne, cité dans le communiqué.

« Notre soutien à l’UNRWA est un élément clé de notre stratégie de contribution à la promotion de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région, qui contribue également à préserver les perspectives de paix durable entre Israéliens et Palestiniens », a-t-il ajouté.

Selon la Commission européenne, l’UE est aujourd’hui le premier pourvoyeur multilatéral d’aide internationale aux réfugiés palestiniens. Collectivement, l’UE et ses États membres figurent également parmi les principaux contributeurs aux appels et aux projets humanitaires d’urgence lancés par l’Office pour faire face à diverses crises et à des besoins spécifiques dans la région. Leur contribution conjointe s’est élevée à près de 356 millions d’euros en 2021, soit environ 40 % du financement total de l’UNRWA pour cette année.

Fondée en 1949, l’UNRWA gère l’accueil, l’enseignement, les soins de santé, la protection sociale et l’octroi de microcrédits pour 5,7 millions de Palestiniens réfugiés en Syrie, au Liban, en Jordanie ou présents dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Al Qods-Est.

Avec Map