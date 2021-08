L’UNFM lance la 2ème édition du Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de l’Innovation et de l’Excellence

L’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM) a annoncé le lancement de la deuxième édition du Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de l’Innovation et de l’Excellence, et ce en application des Orientations éclairées de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’UNFM, visant à encourager les initiatives féminines pionnières et l’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat chez les jeunes femmes marocaines.

La deuxième édition de ce Prix a été lancée en partenariat avec les ministères de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) Afrique-Atlantique, Al Barid Bank et le Groupe Crédit Agricole du Maroc, indique un communiqué de l’UNFM.

Selon la même source, ce programme entrepreneurial, dont les sessions de formation intensive (en présentiel et à distance) s’étalent sur quatre mois autour de plusieurs domaines dont la personnalité de l’entreprise, le renforcement des capacités créatives et le développement personnel, vise à recomposer les meilleures initiatives des jeunes femmes (âgées entre 20 et 40 ans) rurales et périurbaines à travers le Royaume.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du plan d’action de l’UNFM, pour les cinq ans à venir, en vue de permettre à un ensemble de jeunes marocaines d’acquérir des outils dans les domaines académiques, financiers et techniques, leur permettant de concrétiser leurs idées et projets innovants dans les zones rurales et périurbaines et partant améliorer les conditions de vie de la population précaire.

( Avec MAP )