L’UpM et Medi1 lancent une série sur la Méditerranée

Dans le cadre de la « Journée de la Méditerranée » qui sera célébrée pour la première fois le 28 novembre prochain, l’Union pour la Méditerranée (UpM) collabore avec Radio Méditerranée Internationale (Medi1radio) et MEDI1TV afin de sensibiliser les citoyens de la région aux enjeux auxquels font face les deux rives de la Méditerranée.

En partenariat avec l’UpM, Medi1 lance une série numérique « 2 minutes pour comprendre » de six épisodes avec les experts de l’Union pour la Méditerranée pour aborder les problématiques majeures des pays méditerranéens, tout en proposant une vision et des solutions viables pour appréhender l’avenir de cet espace commun.

La série est introduite par le Secrétaire Générale de l’UpM et l’Ambassadeur de France pour la Méditerranée. Les thématiques abordées par les experts incluent le dérèglement climatique, l’économie bleue, le rôle des femmes, la jeunesse et l’internationalisation de l’enseignement supérieur.

Ces analyses seront accessibles sur les plateformes numériques Medi1News et Medi1podcast ainsi que sur les supports digitaux de l’Union pour la Méditerranée.

La collaboration entre l’UpM et Medi1 (radio et TV) vise à informer les citoyens, valoriser ce bien commun et célébrer la richesse de la Méditerranée : riche de son histoire, de ses ressources naturelles et des peuples qui la composent, une région qui recèle un potentiel immense.

Support multimédia :

Capsule 2 minutes pour comprendre épisode 1 : https://youtu.be/BssuYsKK_Wc

À propos de l’UpM

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est la seule organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne réunissant les pays de l’Union européenne et 15 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. L’UpM offre un forum pour renforcer la coopération régionale, le dialogue et la mise en œuvre de projets et d’initiatives concrets qui ont un impact tangible sur les citoyens, en particulier les jeunes, afin de répondre aux trois objectifs stratégiques de la région : stabilité, développement humain et intégration. https://ufmsecretariat.org

À propos de Medi1

Radio Méditerranée Internationale – Medi 1 – est la première radio d’information généraliste au Maroc et un média de référence au Maghreb, en Afrique francophone et dans l’espace euro-méditerranéen. Créée en 1980, Medi 1 est une radio à vocation internationale diffusée en deux langues (arabe et français), en modulation de fréquence (FM) au Maroc ainsi que dans la plupart des capitales de l’Afrique de l’Ouest. Medi 1 est aussi accessible en ligne sur l’ensemble de ses plateformes digitales – site internet, applications mobiles connectées et réseaux sociaux.

MEDI1TV a été créée en 2006 en tant que chaîne d’information en continu bilingue et de proximité pour le Maghreb. Sa mission était de porter et véhiculer le point de vue maghrébin sur l’actualité mondiale. MEDI1TV est aujourd’hui un bouquet d’information multicanal et multilingue, un brassage humain multiculturel, une infrastructure technologique moderne, une diffusion mondiale via de nombreux réseaux câblés et bouquets satellites en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient et sur Internet et applications mobiles connectées.

À propos de la Journée de la Méditerranée

En novembre 2020, les 42 États membres de l’Union pour la Méditerranée ont déclaré officiellement le 28 novembre « Journée de la Méditerranée », qui sera célébrée chaque année, appelant l’ensemble de la communauté méditerranéenne et tous ceux qui s’identifient à la Méditerranée à célébrer l’héritage millénaire de cette agora d’humanisme, de sagesse et de dialogue culturel.