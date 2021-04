M. Bourita s’entretient avec son homologue qatari

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mercredi par visioconférence, avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Au cours de cet entretien, les deux ministres ont passé en revue le processus des relations bilatérales et l’évolution tangible qu’ont connue ces relations dans divers domaines grâce à la Haute sollicitude des Dirigeants des deux pays frères, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre leurs efforts pour bien préparer la huitième session de la haute commission mixte à Doha, sous la présidence du chef du gouvernement, côté marocain, et du président du Conseil des ministres, ministre de l’Intérieur, côté du Qatar, dès l’amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, selon la même source.

A cette occasion, poursuit le communiqué, M. Bourita a salué la position de l’État du Qatar en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et son intégrité territoriale, rappelant le contenu de l’appel téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, le 16 novembre 2020, au cours duquel SA a exprimé le soutien de l’État du Qatar frère aux mesures prises par le Royaume afin de défendre sa sécurité et sa souveraineté territoriale.

La réconciliation entre les pays du Golfe a également été évoquée lors de cet entretien, ajoute-t-on, notant que M. Bourita a exprimé à cet égard la satisfaction du Royaume du Maroc quant aux résultats du sommet d’Al-Ula et de ses étapes suivantes, sur la voie de la consolidation de l’unité entre les pays du Golfe.

Les deux responsables ont également échangé les points de vues au sujet de nombre de questions arabes et régionales d’intérêt commun, affirmant l’attachement des deux pays au dialogue, à l’entente et aux solutions pacifiques pour trouver des résolutions acceptables aux questions de la région, conclut le communiqué.

( Avec MAP )