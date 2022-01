M. Miftah met en avant le rôle indéniable de la presse régionale dans le développement du champs médiatique national

Le président de la Fédération Marocaine des Éditeurs de Journaux (FMEJ), Noureddine Miftah a affirmé, vendredi à Fès, que la presse régionale joue un rôle indéniable dans le développement du champs médiatique national.

M. Miftah, qui intervenait à l’ouverture de l’Assemblée Générale constitutive de la représentation régionale de la FMEJ au niveau de Fès-Meknès, a souligné la nécessité de multiplier les efforts pour le développement de ces médias de proximité, et partant de la presse nationale qui fait face à la crise pandémique du Covid19.

M. Miftah a, dans ce sens, indiqué que l’Assemblée générale constitutive de la section Fès-Meknès, est la huitième étape dans le processus organisationnel de la Fédération, lancé en 2020, dans le but d’interagir avec « nos collègues dans les régions étant donné que la crise que traverse la presse aujourd’hui est globale », ajoutant qu’un long chemin a été parcouru pour atteindre cette étape.

« Nous avons rencontré tout au long de ce processus près de 300 éditeurs », s’est félicité le président de la FMEJ, qualifiant de « colossal » le travail d’encadrement mené dans ce cadre par la Fédération.

→Lire aussi : La FMEJ livre sa vision au sujet des subventions publiques allouées à la presse en temps de pandémie

« Le plus important dans la création des sections régionales est le résultat final, notamment en ce qui concerne la réhabilitation de la presse régionale », a fait remarquer M. Miftah. « Nous avons réussi à convaincre l’ensemble des acteurs de l’importance des médias de proximité », a-t-il tenu à ajouter.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Hajiba Maelainin, membre du Conseil fédéral de la FMEJ et Directrice de publication d’Almasdare Media, a indiqué que la création de la section de la FMEJ de Fès-Meknès intervient après la mise en place de plusieurs autres à travers le Royaume, ajoutant que le but est d’accorder à la presse régionale la place qui lui échoit dans le cadre de la FMEJ.

De leur côté, les présidents des sections régionales de la FMEJ ont mis l’accent sur les efforts déployés par la Fédération pour la mise en place de ces antennes ainsi que sur les contraintes que rencontre la presse régionale, ajoutant que la Fédération s’érige en cadre approprié pour réhabiliter la profession et l’aider à relever les différents défis auxquels font face les entreprises de presse au niveau régional.

Une cinquantaine d’établissements de presse de la région Fès-Meknès devront élire leur bureau, lors de cette assemblée générale qui sera marquée par un hommage à des personnalités de la région ayant marqué le champ médiatique national. Un hommage sera de même rendu au journaliste, écrivain et homme politique patriote, feu Abdelkarim Ghellab, en présence notamment des membres du bureau exécutif, du conseil fédéral, de responsables régionaux et locaux, et d’académiciens.

Avec MAP