Made in Morocco : Partenariat structurant entre Lamalif Group et Green Energy Park

Promouvoir le made in Morocco, développer la recherche et l’innovation, déployer des solutions énergétiques économes et intelligentes au profit des villes et des territoires… La convention de partenariat conclue entre Lamalif Group et Green Energy Park, le 23 décembre 2020, est à marquer d’une pierre blanche.

Avec ce partenariat inédit, Lamalif Group franchit un cap décisif dans sa stratégie volontariste de R&D. Ambitieux et fédérateur, il vise à hisser les standards et déployer des solutions innovantes 100% marocaines. Concrètement la convention signée entre Lamalif Group et Green Energy Park porte sur la promotion et le développement des échanges techniques, la structuration et la réalisation de projets industriels structurants.

«Nous sommes fiers de notre partenariat avec Green Energy Park qui s’inscrit dans le cadre de notre stratégie ambitieuse, dont les principaux axes sont l’ouverture sur l’ensemble des parties prenantes de notre écosystème et la promotion du made in Morocco en matière de recherche et développement. Le principal enjeu de cette convention est celui de la Ville marocaine de demain», a annoncé M. Moulay Lakbir Ismaili Alaoui, PDG de Lamalif Group.

«Notre partenariat avec Lamalif Group couvre plusieurs domaines clés, à commencer par le renforcement de la recherche, le développement de solutions smart pour la gestion des villes et territoires, le transfert de technologies et la formation», a fait valoir, de son côté, M. Badr Ikken, DG de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et Co-président de Green Energy Park.

Des projets prioritaires seront mis en œuvre en vertu de cette convention de partenariat. Ils portent sur le déploiement de solutions énergétiques intelligentes :

Le développement de mobilier urbain smart, connecté et intégrant des solutions d’énergie solaire.

La création de solutions innovantes de gestion des parcs d’éclairage au profit des pouvoirs publics et des gestionnaires délégués.

La mise en place d’un dispositif de recharge, intelligent et efficace des véhicules électriques, intégré aux candélabres conçus et déployés par Lamalif

Structurant, le partenariat conclu entre Lamalif Group et Green Energy Park n’est qu’une première phase dans le développement d’une coopération dense entre les deux parties dans les domaines de la R&D made in Morocco.

A propos de Lamalif Group

Fort d’une vingtaine d’années d’expertise, Lamalif Group est un leader national dans l’aménagement urbain et l’éclairage public. Le groupe marocain a contribué à la réalisation de projets structurants de transformation des villes et des territoires, notamment Rabat Ville Lumière, Tanger Métropole, Al Hoceima Manarat Al Moutaoussit et Tétouan et Région. Lamalif Group a à son actif 50.000 points lumineux installés dans l’ensemble du Maroc et 90.000 points gérés en maintenance. Aujourd’hui Lamalif Group, dont l’effectif est de 200 collaborateurs, exerce ses activités dans le cadre de quatre pôles d’activité : Eclairage public, aménagement urbain, efficacité énergétique et promotion immobilière. La raison d’être de Lamalif est d’offrir aux citoyens, villes et territoires des réponses créatives et esthétiques avec une signature 100% marocaine.

A propos de Green Energy Park

Green Energy Park est une plateforme internationale de recherche et d’innovation développée par l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) avec le soutien du ministère de l’Energie, des mines, et de l’environnement, et de OCP Group à travers l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Situé dans la ville verte de Benguérir (Région de Marrakech), Green Energy Park axe son activité sur la recherche et la formation en énergie solaire. Unique en son genre, la plateforme a pour mission la création de synergies et la mutualisation des infrastructures de recherche pour créer une masse critique visant l’excellence. L’acquisition du savoir et du savoir- faire par les différentes universités partenaires et les opérateurs industriels figurent parmi ses activités.