Malgré le retour de la Nina, les températures resteront au-dessus de la moyenne

Malgré le retour du phénomène de La Nina qui durera jusqu’au début 2022, les températures resteront au-dessus de la moyenne sur une bonne partie de la planète, a indiqué mardi l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

« En dépit de l’effet de refroidissement de ce phénomène climatologique naturel, les températures dans de nombreuses parties dans le monde devraient être au-dessus de la moyenne à cause de la chaleur accumulée dans l’atmosphère, piégée par les niveaux records de gaz à effet de serre« , explique l’organisation basée à Genève dans un communiqué.

L’OMM avait prédit que La Nina réapparaîtrait en fin d’année 2021 et estime que le phénomène sera « probablement faible à modéré et plus faible que l’épisode 2020/21« .

→ Lire aussi : Températures prévues pour le mardi 30 novembre 2021

« L’effet de refroidissement de La Nina 2020/2021, qui est ressenti généralement durant la seconde moitié du phénomène, signifie que 2021 se classera parmi les dix années les plus chaudes, plutôt que l’année la plus chaude« , a souligné le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, cité par le communiqué. « Ce n’est qu’un répit de courte durée et ne renverse pas la tendance de réchauffement sur le long-terme ni ne réduit l’urgence d’agir pour le climat« , a-t-il mis en garde.

Selon les nouvelles prévisions de l’OMM, il y a 90% de probabilité que les températures au niveau de la mer dans la partie tropicale du Pacifique restent à des niveaux caractéristiques de La Nina jusqu’à la fin 2021, et une probabilité modérée (70 à 80%) que ces températures restent à ces niveaux durant tout le premier trimestre de 2022″, souligne encore le communiqué.

( Avec MAP )