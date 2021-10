Maroc-Colombie: la coopération culturelle une des priorités clés

Le développement de la coopération culturelle entre le Maroc et la Colombie est une des priorités clés, a affirmé, jeudi à Rabat, la vice-présidente et ministre des Relations Extérieures de Colombie, Marta Lucía Ramírez, actuellement en visite officielle dans le Royaume.

« Développer davantage la coopération entre le Maroc et la Colombie est l’une de nos priorités clés car les deux pays disposent de très bons talents dans divers domaines, qu’ils soient sculpteurs, peintres, photographes ou autres », a déclaré à la MAP Mme Ramírez, qui effectuait une visite des différentes expositions installées au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Elle a, dans ce sens, salué le leadership de SM le Roi Mohammed VI, « un Souverain connu non seulement pour Sa fibre sociale, mais aussi pour Sa passion pour les arts et la culture ». Notant que la culture est un vecteur permettant de rapprocher les deux peuples, elle a formulé le souhait de voir le Maroc et la Colombie travailler de concert, via notamment la création d’une école pour la formation et l’éducation des artistes.

Elle a aussi émis l’espoir de voir les artistes marocains et colombiens exposer leurs œuvres dans les musées respectifs des deux pays, à l’instar de la sculpture du grand maître colombien Fernando Botero installée devant le parvis du Musée Mohammed VI. « Nous avons beaucoup à partager. Nous avons plusieurs ambitions communes et nous sommes également confrontés à de nombreux défis communs », a dit la responsable colombienne, soutenant que le Maroc dispose de tous les atouts lui permettant de servir de passerelle entre les latino-américains et les pays africains. Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, s’est réjoui de la visite de Mme Ramirez au cours de laquelle elle a témoigné de sa passion pour le Maroc et la culture marocaine sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Il a fait savoir que la FNM se veut un outil au service de la diplomatie culturelle, dont les contours ont été inspirés de la vision royale, qui fait de la promotion de la culture marocaine une autre manière de renforcer le rayonnement du Royaume.

( Avec MAP )