Maroc – Compensation: Baisse de la charge du Gaz Butane et du Sucre ‎

La charge de la subvention du gaz butane et du sucre relative aux onze premiers mois de 2020 a ‎diminué à 10,957 milliards de dirhams (MMDH), après 11,757 MMDH lors de la même période de ‎‎2019, ressort-il du dernier bulletin d’information de la Caisse de compensation. ‎

Dans le détail, la charge de la subvention du gaz butane s’est élevée à fin novembre 2020 à 7,976 ‎MMDH contre 8,598 MMDH à la même période de l’année 2019, soit une diminution de 7%, indique ‎la même source, qui explique cette baisse essentiellement par le repli des cours du gaz butane et ‎de la subvention unitaire de 12% au cours de cette période.‎

La charge de compensation du sucre, aussi bien en quantités qu’en valeur, relative à la même ‎période a connu une diminution de 6% comparée à fin novembre 2019, selon le Bulletin. Ainsi, cette ‎charge s’est élevée à 2,981 MMDH entre janvier et novembre 2020, contre 3,159 MMDH lors de la ‎même période en 2019.‎

En outre, la Caisse de compensation souligne que le paiement des encours des dossiers de ‎subvention des produits gaz butane et sucre, arrêté à fin décembre 2020, a atteint plus de 11,05 ‎MMDH, dont 8,3 MMDH pour le gaz butane et 2,75 MMDH pour le sucre.‎

Les encours des dossiers de subventions au titre du gaz butane et du sucre, arrêtés à la même ‎période, s’élèvent, de leur côté, à 3,484 MMDH dont 2,1 MMDH pour le gaz butane et 1,383 MMDH ‎pour le sucre.‎

