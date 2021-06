Maroc/Ghana: un test grandeur nature pour les Lions de l’Atlas

Le match amical qui opposera la sélection marocaine de football à son homologue ghanéenne, mardi soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, constitue un véritable test pour jauger le niveau de préparation des Lions de l’Atlas en prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022.

Face au Ghana, un des ténors du football africain qui regorge de joueurs talentueux évoluant dans les plus grands championnats européens, les hommes du sélectionneur national Vahid Halilhodzic tenteront de signer une bonne prestation et faire oublier au public leurs deux dernières sorties marquées par un nul décevant face à la Mauritanie (0-0) et une courte victoire (1-0) devant le Burundi, pour le compte des 5è et 6è journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

A cet effet, le stage de concentration de l’équipe nationale a été l’occasion pour le sélectionneur national de focaliser sur les aspects tactique et physique et chercher à créer plus d’homogénéité entre les différentes lignes dans la perspective d’être plus efficace devant les buts.

Selon plusieurs observateurs, cette rencontre sera bénéfique pour les Lions de l’Atlas à plus d’un égard, dans la mesure où le coach national devra compter sur plusieurs joueurs titulaires en vue de faire bonne figure lors de cette rencontre, qui sera marquée par l’absence du meneur de jeu Hakim Ziyech et Adam Massina, tous deux évoluant en Premier League, respectivement à Chelsea et Watford.

L’absence de Ziyech, le tout récent champion d’Europe avec les Blues, sera palliée par le jeune Ilyas Chair (23 ans), qui évolue au Queens Park Rangers, tandis que la ligne offensive sera comme à l’accoutumée conduite par l’attaquant du FC Séville, Youssef En-nesyri, qui assumera, à côté de ses coéquipiers, la lourde tâche de chasser le signe indien et concrétiser les innombrables occasions de but qui s’offrent aux Lions de l’Atlas.

L’ailier droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi sera, de son côté, de la partie, lui qui vient d’être sacré champion d’Italie et qui signe des prestations exceptionnelles ces dernières saisons.

Quant à la ligne médiane, Halilhodzic devra compter sur Sofiane Amrabet (Fiorentina/Italie), Adel Taarabet (Benfica/Lisbone) et Salim Amlah (Standard de Liège/Belgique).

La dernière rencontre entre les deux sélections a été disputée le 28 janvier 2008, pour le compte de la 3è journée de la phase des groupes de la CAN-2008 au Ghana. L’équipe nationale s’était inclinée par 2 buts à 0.

La dernière victoire (1-0) du Maroc face au Ghana remonte au 07 juin 1997 à Casablanca, lors des éliminatoires du Mondial 1998.

Cette rencontre sera officiée par l’arbitre sénégalais Diouf Adalbert, qui sera assisté par ses compatriotes Gueye El Hadji Abdoul Aziz et Ngom Mamadou.

L’équipe nationale disputera un deuxième match amical, le 12 courant face au Burkina, également au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

( Avec MAP )