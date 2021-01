Maroc-Israël : Les patronats plantent le décor d’un partenariat win-win

Les échanges entre les responsables marocains et israéliens se sont multipliés récemment pour tracer les contours des différents niveaux de coopération prévus entre les deux pays. Les derniers en date sont les échanges entre les secteurs privés marocain et israélien, qui ont eu lieu le 4 janvier, par visioconférence.

Ainsi, le président de la CGEM, Chakib Alj, s’est entretenu, le 4 janvier, par visioconférence avec son homologue israélien, Ron Tomer, président de la Manufacturers Association of Israel (MAI). Il s’agit d’une première prise de contact entre les secteurs privés marocain et israélien. La rencontre des représentants des patrons marocains et israéliens a connu la participation aussi de Mehdi Tazi, vice -président de la CGEM et de Dan Cataviras directeur général de la division commerce extérieur et des relations internationales de la manufactures association of Israel (MAI).

Sur les réseaux sociaux du patronat marocain, il est indiqué que les discussions ont porté sur les moyens à déployer pour impulser une coopération économique et commerciale forte et durable basée sur un partenariat win-win, et sur les secteurs porteurs pour le développement des investissements et des co-investissements.

Cette réunion fait suite à plusieurs échanges entre responsables marocains et israéliens dans différents domaines. Récemment, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, s’est entretenu avec le ministre israélien de l’Économie et de l’industrie, Amir Peretz, lors d’une visioconférence, le 28 décembre, pour identifier les secteurs industriels à fort potentiel de partenariat Maroc-Israël. L’entretien avait d’ailleurs porté sur les perspectives d’une coopération fructueuse entre les deux pays, s’appuyant sur leurs avancées économiques et répondant à leurs priorités et stratégies de développement. Plusieurs secteurs ont été identifiés à fort potentiel de partenariat, notamment, le textile, l’agro-industrie, la recherche et développement (R&D) appliquée à l’industrie, les technologies vertes et l’industrie des énergies renouvelables.

De son côté, la ministre du Tourisme Nadia Fettah Alaoui a eu, par visioconférence également, un entretien avec son homologue israélienne Orit Farkash Hacohen, le 31 décembre. Les échanges entre les deux ministres ont porté sur la coopération dans le domaine touristique qui viendrait accompagner le lancement prochain des vols directs entre les deux pays. L’information a été rapportée par la responsable israélienne, qui a indiqué, le 31 décembre, sur son compte Facebook, qu’elle a eu un entretien avec la ministre marocaine du Tourisme et l’a invitée à effectuer une visite officielle en Israël.