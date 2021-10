Maroc-Libye : Entretiens sur le renforcement de la coopération en matière de promotion de la jeunesse

Le renforcement de la coopération en matière de promotion des conditions de la jeunesse a été au centre d’entretiens, vendredi à Rabat, entre le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mohamed Mehdi Bensaid et son homologue libyen Fathallah Abdel-Latif Al-Zini.

Au cours de leur entrevue, les deux parties ont mis en avant les relations historiques entre le Maroc et la Libye et qui constituent un affluent pour une coopération bilatérale fructueuse, particulièrement dans le cadre de la haute commission mixte maroco-libyenne, propre à réaliser les aspirations de la jeunesse des deux pays et à incarner un modèle à suivre à l’échelle maghrébine.

Dans une déclaration à la presse, M. Al-Zini a indiqué que ces entretiens ont dégagé une vision commune vis-à-vis des défis et enjeux liés à l’amélioration des conditions de la jeunesse dans les deux pays mais aussi sur le plan maghrébin, région dont la pyramide d’âge dénote une forte présence des jeunes.

Le responsable libyen a ensuite souligné que son déplacement à Rabat s’insère dans le cadre de l’action de la haute commission mixte maroco-libeynne dans son volet inhérent au programme bilatéral commun relatif aux jeunes.

La jeunesse est la vraie richesse des pays maghrébins, a-t-il dit, mettant en exergue l’importance de renforcer la coopération entre le Maroc et la Libye pour aplanir les difficultés, financières notamment, auxquelles fait face la jeunesse. Cette coopération devra, selon lui, s’ériger en affluent de l’action maghrébine commune.

Sur un autre registre, le ministre libyen a adressé ses remerciements au Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour le soutien constant à son pays, affirmant que « l’Accord historique de Skhirate a jeté les fondements de l’entente, de la cohabitation civile et de la réconciliation nationale entre Libyens de même qu’il représente une étape clé de laquelle a découlé le gouvernement d’union nationale ».

De son côté, M. Bensaid a mis en relief l’importance que le Maroc attache à ses relations avec la Libye dans les différents domaines, basées sur des dénominateurs historiques communs et prospectant un avenir meilleur pour la postérité.

A l’occasion de cette rencontre, a-t-il fait savoir, il a été décidé d’établir un programme pratique pour donner corps aux accords conclus entre les deux parties et raffermir les liens entre les jeunesses des deux pays, estimant que l’aboutissement de cette coopération bénéficiera à la région maghrébine tout entière.

M. Bensaid a dit aspirer à l’élaboration de programmes communs à l’effet de surmonter les problèmes que rencontre la jeunesse maghrébine et y apporter des solutions efficaces.

