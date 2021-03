Maroc : Plus de 84 mille entreprises créées en 2020 (OMPIC)

Le nombre d’entreprises créées au Maroc durant l’année écoulée s’est établi à 83.806, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (54.691) et personnes physiques (29.115), précise l’OMPIC dans son baromètre des créations d’entreprises.

Pour les entreprises personnes morales, dont le total a été de 697.400 en 2020, la répartition sectorielle fait ressortir la domination du commerce avec une part de 32,51%, suivi du Bâtiment et travaux public (BTP) et activités immobilières (24,37%) et des services divers (17,07%), fait savoir la même source.

S’agissant des entreprises personnes physiques, au nombre de 1.179.576 durant l’année dernière, 57,31% d’elles relèvent du secteur du commerce, 10,43% des industries et 7,55% des services divers, ajoute l’Office.

Par région, Casablanca-Settat abrite 276.175 entreprises personnes morales, devant Rabat-Salé-Kénitra (101.668) et Tanger-Tetouan-Al Hoceima (75.246), indique le baromètre.

Concernant les personnes physiques, ces trois régions vient également en tête, respectivement avec 279.901, 146.699 et 141.907 entreprises.

Avec MAP