Maroc-Pologne: Abderrahim Atmoun reçoit à Varsovie, Adam Mokrysz, président de la société MOKATE

L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Pologne, Abderrahim Atmoun, a tenu une réunion de travail le 26 février à l’Ambassade du Maroc à Varsovie avec Adam Mokrysz, Président de la société polonaise MOKATE, leader dans la production de café instantané et de thé en Europe centrale, et notamment en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie et en Hongrie.

A cette occasion, Atmoun a présenté à son interlocuteur l’industrie agroalimentaire marocaine, secteur phare du Plan d’accélération industriel qui connaît une forte croissance depuis plusieurs années, et les opportunités que celle-ci pourrait offrir aux entreprises polonaises.

L’Ambassadeur du Maroc en Pologne a rappelé dans ce cadre la position géostratégique unique du Royaume qui lui permet de se situer aux carrefours de plusieurs civilisations et de se positionner comme un véritable « Hub » euro-méditerranéen-africain donnant ainsi l’accès à un marché aux multiples opportunités, de près d’un milliard de consommateurs.

Cette rencontre, durant laquelle Adam Mokrysz a fait part de sa volonté d’étudier les opportunités d’investissement au Maroc, s’inscrit dans le cadre du plan d’action mis en place par l’Ambassade du Royaume du Maroc pour le développement des relations économiques entre les deux pays.

Depuis plus de 30 ans, la société MOKATE propose une gamme de cafés, thés, blanchissants, cacao, boissons chocolatées et muesli. Le groupe compte neuf sociétés en Europe centrale : en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie, en Ukraine et en Hongrie. Les produits sont exportés dans plus de 70 pays à travers le monde et plus de la moitié des revenus sont générés par les exportations.