Maroc -Pologne : Une mission économique dirigée par Abderrahim Atmoun en visite dans les provinces du Sud

Dans le numéro 50 du mois de février 2021, de notre magazine MAROC DIPLOMATIQUE, nous avions publié un grand dossier intitulé « Maroc-Pologne : Ruée de grands opérateurs vers les provinces du Sud » consacré au coup d’envoi d’une dynamique économique infaillible entre les deux pays.

C’est ainsi que conscient que l’encouragement des initiatives entre les secteurs privés des deux pays permettra de dynamiser les échanges commerciaux, que l’ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abderrahim Atmoun, a été la pièce maîtresse dans les négociations, défiant en cela le contexte marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Mettant en avant l’essor du développement du Royaume en tant que destination stratégique pour les investissements, le climat d’affaires favorable aux investisseurs et l’important arsenal juridique permettant une meilleurs protection des investissements en plus de l’ouverture par excellence sur le continent africain, le diplomate marocain a dirigé les investisseurs polonais vers le Sud du Maroc pour des projets de développements communs à forte valeur ajoutée.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Aujourd’hui donc et comme nous l’avaient déclaré les hommes d’affaires que nous avions interviewés, au mois de février, une importante délégation de grandes entreprises privées polonaises est en visite au Maroc pour une mission économique dans les provinces du Sud du Maroc. Le chef d’orchestre qui n’est autre que l’ambassadeur du Maroc en Pologne, se réjouit de l’accomplissement des efforts déployés et couronnés par cette visite qu’effectuent les membres de la délégation qui viennent d’atterrir, aujourd’hui, lundi, à Laâyoune avant de se diriger vers Dakhla, demain soir, pour une visite de terrain. De ce fait, ils prospecteront les opportunités d’investissement et les atouts que présentent les deux villes du Sahara marocain qui connaissent un essor économique important et offrent des atouts exceptionnels pour l’investissement étranger.

Organisée par l’ambassade du Maroc à Varsovie, en collaboration avec les Centres régionaux d’investissements (CRI) des provinces du sud, cette visite est aussi l’occasion de mettre en valeur la destination Maroc et contribuer au rayonnement touristique et culturel de la région, selon l’ambassadeur du Maroc à Varsovie qui ajoute que c’est aussi le couronnement d’efforts de rapprochement et de prospection de la part des entrepreneurs privés polonais qui avaient matérialisé leur décision d’investir dans les provinces du Sud du Royaume, dans des déclarations signées cette année, lors de séances de travail à Varsovie, entre l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, et des représentants de firmes polonaises.

Les patrons de ces entreprises polonaises de renommée internationale, qui ont répondu présents à l’invitation du diplomate marocain, ont fait part du grand intérêt qu’ils portent aux provinces du Sud et de leur souhait de contribuer à la dynamique économique locale, en saisissant les différentes opportunités d’investissements.

Les hommes d’affaires polonais auront des rencontres avec les représentants des CRI de la région, des réunions B2B avec les sociétés marocaines et des visites des grands projets structurants.