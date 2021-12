Maroc-UE: Réunion de coordination pour restructurer la commission parlementaire mixte

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, ont présidé, mercredi à Rabat, une réunion de coordination pour restructurer la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (UE), côté marocain, et ce en présence des parlementaires des deux chambres, membres de ladite commission.

A cette occasion, il a été décidé par consensus de confier la présidence de la commission parlementaire mixte au conseiller parlementaire Lahcen Haddad, du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme et la vice-présidence à Mohamed Moubdii, du groupe parlementaire haraki, indique un communiqué des deux Chambres.

La rencontre a également constitué une occasion pour évaluer les réalisations de la commission parlementaire mixte entre le Maroc et l’UE et examiner les différents défis et chantiers à venir et qui devraient conduire au renforcement de la coopération politique et parlementaire entre les deux parties, ajoute la même source.

Dans leurs allocutions respectives, MM. Talbi Alami et Mayara ont souligné la nécessité d’un attachement mutuel au partenariat maroco-européen exemplaire, riche et multidimensionnel, fruit d’une édification et d’un effort soutenu qui s’est étalé sur près d’un demi-siècle, jugeant nécessaire d’œuvrer à la préservation et au développement de ce partenariat dans ses différentes dimensions : politique, sociale, économique et sécuritaire.

Les présidents des deux Chambres ont aussi mis en avant l’importance du renforcement du dialogue marocain sur le partenariat européen, pour apporter des réponses coordonnées et unifiées aux questions d’intérêt commun, y compris la politique européenne de voisinage, les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, l’immigration, le développement humain et durable et la coopération économique, commerciale et environnementale.

Ils ont, en outre, souligné la nécessité d’exploiter toutes les opportunités de coopération offertes, notamment dans le sillage de la situation épidémiologique actuelle et des priorités et défis socio-économiques, environnementaux et sanitaires qui en ont découlé, ce qui nécessite un renforcement des espaces maroco-européens de concertation et de dialogue, l’échange d’expertises et l’ouverture sur les meilleures expériences et pratiques.

Dans son intervention lors de cette rencontre, le président de la commission parlementaire mixte Maroc-UE, Lahcen Haddad, a mis l’accent sur l’importance d’adopter une nouvelle approche en harmonie avec la nouvelle composition du Parlement marocain et sa volonté de donner une impulsion forte aux relations maroco-européennes, reflétant l’ambition du Royaume pour un nouveau partenariat multilatéral et un dialogue politique qui tient compte des évolutions de l’espace euro-méditerranéen et africain, ainsi que de construire un nouveau modèle de partenariat et de bon voisinage entre l’Europe et ses partenaires du sud de la méditerranée, dans le respect total des intérêts stratégiques des deux parties, comme l’a souligné SM le Roi Mohammed VI dans Son dernier discours à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche verte.

Cette ambition constituera une orientation structurante devant insuffler une forte dynamique à la complémentarité des points de vue entre les deux parties sur les questions politiques, économiques, sociales et environnementales, a-t-il estimé, ajoutant que la restructuration de la Commission mixte entre le Maroc et l’Union européenne donnerait un écho renouvelé au caractère stratégique de la relation du Royaume avec l’Europe.

(Avec MAP)