Marrakech : Report au 11 novembre prochain de l’examen de l’affaire “Hamza mon Bb”

La Cour d’Appel de Marrakech a décidé, mercredi, le report au 11 novembre prochain de l’examen de l’affaire “Hamza mon Bb”.

Le juge de la Chambre criminelle près ladite juridiction a décidé le report de l’examen de ce dossier, après avoir auditionné en présentiel les dénommées (I.B), (A.A) et (S.Ch), poursuivies en état de détention, indique-t-on de source judiciaire.

Selon la même source, cette troisième audience en appel a été marquée par l’absence de la mise en cause (D.B), poursuivie en état de liberté, après que la Cour avait décidé, le 7 octobre dernier, de dispenser l’accusée de se présenter lors des prochaines audiences compte tenu de son état de santé (période post-partum).

Et la même source de noter que l’audience a été consacrée à l’audition des prévenues qui ont été confrontées aux actes criminels qui leur sont attribués, précisant que les mises en cause ont nié catégoriquement les faits qui leur sont reprochés, alors que leur défense a réclamé l’allègement de la peine prononcée en première instance.

Le tribunal de 1ère instance de Marrakech avait condamné, en juillet dernier, la dénommée “D.B” poursuivie dans le cadre de l’affaire “Hamza mon Bb”, à 8 mois de prison ferme.

La Chambre criminelle près ladite juridiction avait également condamné les dénommées “I.B” (sœur de D.B) et “A.A”, poursuivies en état de détention, respectivement à une peine d’emprisonnement d’un an et de 18 mois.

Quant à la dénommée “S.Ch”, poursuivie aussi en état de détention, elle a écopé de 10 mois de prison ferme.

A noter que les accusés sont poursuivis dans le cadre de cette affaire, chacun en ce qui le concerne, pour “participation à l’accès frauduleux au système informatique de données”, “participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système”, “diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement”, “diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation”, ainsi que pour “participation et chantage”.

Avec MAP