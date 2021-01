Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, la Wilaya de ‎la Région de Marrakech-Safi, la SMIT et le Centre Régional d’Investissement de la Région de ‎Marrakech-Safi ont signé une convention de partenariat pour l’impulsion de l’investissement ‎touristique dans la Région de Marrakech-Safi.‎

Cette convention s’inscrit dans le cadre des nouvelles dynamiques de relance post-covid de ‎l’activité socio-économique dans la région de Marrakech Safi, et du secteur touristique en ‎particulier.‎

Ainsi, les parties signataires de cette convention ambitionnent de renforcer leur collaboration, ‎tant au niveau stratégique qu’opérationnel, à travers la constitution d’une base de données ‎étoffée, l’établissement d’une cartographie des opportunités d’investissement dans le secteur, la ‎conduite d’une veille économique prospective et anticipatrice, la réalisation d’études et enquêtes ‎en relation avec l’industrie du voyage ainsi que l’accompagnement des projets en souffrance.‎

Cette convention vise également la promotion et l’encouragement d’un investissement touristique ‎responsable et durable qui répond aux nouvelles demandes des voyageurs à l’ère du post covid, ‎privilégiant authenticité, humanité et grands espaces.‎

La complémentarité entre l’expertise sectorielle et stratégique de la SMIT d’une part, et l’ancrage ‎territoriale du CRI à travers ses nouvelles prérogatives d’autre part, permettra de répondre ‎efficacement à la nécessité d’une relance dans les meilleures conditions.‎