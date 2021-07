Marrakech-Safi : Réunion pour l’examen de la situation épidémiologique

Une réunion de travail a été tenue, vendredi au siège de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, consacrée à l’examen de la situation épidémiologique, ainsi que le déroulement de la campagne nationale de la vaccination anti-Covid-19 au niveau de cette région.

Au début de cette réunion, tenue en présence du ministre de la santé, M. Khalid Ait Taleb, des responsables du ministère aux niveaux central et régional, du Secrétaire général et des chefs des services concernés de la Wilaya, le Wali de la région Marrakech-Safi, M. Karim Kassi-Lahlou, a tenu à rappeler les acquis réalisés par le Royaume dans le domaine de la gestion de la pandémie de la Covid-19 conformément à la stratégie intégrée et multidimensionnelle instaurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le responsable territorial a aussi mis en relief les efforts consentis par les autorités publiques en partenariat avec les différents intervenants et acteurs de la société civile et l’ensemble des citoyens.

Dans ce contexte, M. Kassi-Lahlou a mis l’accent sur l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays en général et dans la région Marrakech-Safi en particulier, marquée par la recrudescence des cas de la Covid-19 avec tout ce que cela engendre de pression sur le système de santé, ce qui nécessite de prendre toutes les mesures nécessaires pour y faire face.

Et de conclure que tous les intervenants sont mobilisés pour relever ce défi, exprimant sa gratitude et ses remerciements au ministère de la santé pour le soutien, l’accompagnement permanent, l’interaction positive et les visites de terrain dans la région Marrakech-Safi.

De son côté, M. Khalid Ait Taleb a exprimé ses remerciements aux autorités préfectorales, à l’ensemble des autorités locales, sécuritaires et sanitaires ainsi que tous les intervenants pour leurs efforts pour faire face à cette pandémie et le soutien du système de santé.

Après un exposé détaillé de la directrice régionale de la santé, Mme Lamia Chakiri, qui a mis en exergue plusieurs indicateurs relatifs à la situation épidémiologique et le déroulement de la campagne nationale de vaccination, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la campagne nationale de vaccination.

Dans ce cadre, le ministre a insisté sur la mobilisation citoyenne en vue de parvenir à l’immunité collective, mettant aussi l’accent sur le respect strict des mesures préventives adoptées par les autorités compétentes afin d’enrayer la propagation de la Covid-19.

Pour rappel, il a été procédé à la mise en place et la mise en œuvre d’un programme intégré au niveau de la région Marrakech-Safi en général et la préfecture de Marrakech en particulier en vue d’améliorer les indicateurs et de maitriser la propagation de cette pandémie.

Avec MAP