Me. Hubert Seillan : « C’est le Maroc qui structure la paix, vecteur N°1 du développement »

Dans le cadre du Forum annuel MD-Sahara, organisé à Dakhla du 18 au 19 novembre, MAROC DIPLOMATIQUE a approché Me Hubert Seillan, Avocat au Barreau de Paris pour nous livrer son appréciation globale de la thématique « les provinces du Sud: grandes ouvertures diplomatiques et nouvelles voies de développement » choisie pour l’édition de 2021.

Dans sa déclaration, Me. Seillan a noté que « la paix est le vecteur N°1 du développement, et c’est le Maroc qui structure la paix, contre la volonté de son voisin, nous nous le savons bien ». « Nous sommes sur une dynamique qui pointe loin dans l’avenir. Et n’oublions pas que c’est la paix qui conditionne tous cela. S’il n’y avait pas la paix, nous n’aurions pas cette capacité », a-t-il ajouté.

Evoquant ledit forum, Me. Seillan a souligné que « quand on voit la qualité des intervenants, on trouve qu’il y a une force qui se dégage de ce forum, qui m’apparait exemplaire pour l’avenir ».

Il a rappelé, dans ce sens la dernière édition de son livre « Le Sahara marocain, l’Espace et le Temps», où il évoque « ce qu’était la Californie, il y a 100 ans ». « Quand j’entends lors de ce forum tous ce qui se dit sur le développement, et notamment la question du digital et aussi de l’énergie, je ne peux penser qu’à la Californie », a-t-il indiqué.