Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Dr. Abdelouahed Belkeziz

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Dr. Abdelouahed Belkeziz.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion et affliction le décès de Dr. Abdelouahed Belkeziz, que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde et l’accueille parmi ses serviteurs vertueux.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à leurs proches, à sa famille politique et académique nationale et à ses amis, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, suite à la disparition de l’un des grands hommes d’Etat qui ont consacré leur vie pour servir leur Patrie, avec dévouement et un indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite et aux constantes et sacralités de la Nation.

Le Souverain dit Se remémorer avec grande estime les qualités du défunt qui fut un modèle d’abnégation et de fidélité lors des différentes hautes missions qui lui on été confiées, tant au niveau académique que gouvernemental ou diplomatique, en plus d’avoir dignement représenté son pays dans les différents postes de responsabilité qu’il a occupés au sein de plusieurs instances régionales et internationales.

SM le Roi dit aussi partager les sentiments de la famille du regretté suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à sa Patrie et pour ses bonnes œuvres.

