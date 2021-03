Message de condoléances de SM le Roi à l’Émir du Koweït suite au décès de sa soeur Cheikha Nouria

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à l’Émir de l’État du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah, suite au décès de sa soeur Cheikha Nouria Al-Ahmad Al-Jabir Al-Moubarak Al-Sabah.

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec une grande affliction la disparition de la défunte.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à l’Émir du Koweït et, à travers lui, à tous les membres de la Famille princière, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d’accueillir la défunte en Son vaste paradis et de leur accorder patience et réconfort.

( Avec MAP )