Miraoui donne ses instructions pour l’organisation à distance des examens

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraou, a donné, jeudi, ses instructions aux différents présidents d’universités pour l’organisation à distance des examens, réunions, rencontres et manifestations culturelles et scientifiques, et ce, jusqu’à nouvel ordre.



Cette décision intervient comme mesure préventive visant à préserver la santé et la sécurité des différents acteurs des universités et des établissements d’enseignement supérieur, y compris les étudiants, les professeurs, les chercheurs et les cadres administratifs et techniques, peut-on lire sur une circulaire du ministre.