Mohammed Ziane , spécialiste de diversion, veut encore calomnier les autorités marocaines

Par Jihane El-Asri

« Maître » Mohammed Ziane, converti dans le « deep fake » s’est autorisé à diffuser de fausses informations, dans son site. Il ne s’est point encombré de principes en proposant à ses fidèles lecteurs une photo prise en Egypte, plus exactement à Sohag, qu’il a attribuée à des représentants de l’autorité locale au Maroc.

Une étrange méthode pour les fourvoyer. La rancune de Mohammed Ziane, qui a été interdit d’exercer la profession d’avocat par décision de justice, n’a pas de limite. Il s’est impliqué, cette fois dans la falsification d’informations et le montage fallacieux.

Certains internautes ont pris l’initiative de dénoncer la publication de Ziane, dont on soupçonne la mauvaise et l’envie apparemment, d’agresser son pays. Ils ont cependant diffusé et partagé l’image authentique de la scène filmée en Égypte, confondant ainsi le falsificateur.

L’image parle d’elle-même et les internautes ne sont pas dupes. Cela dit, on se demande pourquoi cette persistance de Ziane de calomnier à tout bout de champs les agents de l’autorité locale et visant à coup sûr à créer une fausse polémique au Maroc.