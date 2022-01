Mohammedia : Démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de sacs en plastique interdits

Une commission provinciale mixte a procédé, dimanche dernier, au démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de sacs en plastique interdits situé à douar Aatamna de la commune Sidi Moussa Ben Ali à Mohammedia.

Cette opération, menée par la commission composée du ministère de l’Industrie et du Commerce, des autorités locales et de la Gendarmerie royale, a permis la saisie de 1.240 kg de sacs en plastique interdits (de couleurs bleue et noire), en plus de deux machines utilisées pour fabriquer lesdits sacs, indique un communiqué du ministère.

Les autorités ont procédé ainsi à la mise sous scellé de l’entrepôt et l’ouverture d’une enquête judiciaire concernant cette affaire.

Avec MAP