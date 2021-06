Nabil Benabdallah, SG du PPS, à l’honneur cette semaine à la tribune APD dans le cadre du cycle politique spécial élections 2021

Après Nizar BARAKA, SG du parti de l’Istiqlal invité la semaine dernière, c’est le tour de Monsieur Nabil BENABDALLAH, SG du PPS qui sera à l’honneur cette semaine à la tribune APD dans le cadre de son cycle politique spécial élections 2021.

Avancer par le débat est un des principes phares de l’Association pour le Progrès des Dirigeants qui regroupe dans son Conseil d’Administration 40 présidents des plus prestigieuses entreprises du Royaume. À travers des conférences, des tables rondes, déjeuners-débats et séminaires de haut niveau, l’Association œuvre depuis plus de quinze ans à la réalisation de sa mission : Contribuer au Progrès économique et social à travers le progrès des cadres dirigeants. Ainsi, plus de 50 000 dirigeants , appartenant à plus de 4 000 entreprises, sont venus – et continuent à venir- se ressourcer en idées nouvelles et en approches innovantes de management dans plus de 400 événements organisés à ce jour . Grâce à leurs idées , à leurs expériences et à leurs parcours variés, ils contribuent à enrichir le débat d’idées autour des questions majeures de l’actualité nationale et internationale.

Fidèle à cet esprit, l’Association pour le Progrès des Dirigeants organise un cycle spécial élections 2021 à travers lequel elle contribue au débat riche et constructif entre les acteurs politiques et la communauté des affaires au Maroc. À ce titre, Monsieur Nabil

BENABDALLAH, Secrétaire Général du Parti du Progrès et du Socialisme , sera l’invité du second Business Lunch qui se tiendra le Jeudi 17 Juin 2021 au Hyatt Regency Casablanca. Cet événement sera l’occasion de discuter avec les dirigeants d’entreprises de la vision du PPS pour le Royaume à l’horizon 2026, notamment sur le plan économique.

Qui est APD ?

