New York élargit l’éligibilité aux vaccins Covid-19 à tous les adultes, à compter du 6 avril

L’Etat de New York, qui était l’année dernière l’épicentre de la pandémie du Covid-19 aux Etats-Unis, va élargir l’éligibilité aux vaccins contre la maladie à tous les résidents adultes à partir du 6 avril, dans un effort visant à prévenir de nouveaux foyers d’infections.

A partir de ce mardi, New York a ouvert les vaccinations pour toutes les personnes âgées de 30 ans et plus, signalant la volonté des autorités locales de marquer un tournant dans l’effort de réouverture de cet Etat durement impacté par la pandémie, à la fois sur le plan humain et économique.

Cependant, l’élargissement de l’éligibilité aux vaccins risque de mettre significativement à l’épreuve le système sanitaire de l’Etat et de la ville de New York, qui s’attendent à une ruée massive des new-yorkais nouvellement éligibles vers les centres de vaccination et le système automatisé de rendez-vous, alors que l’offre de vaccins correspond tout juste actuellement à la demande.

De plus, la course pour vacciner les new-yorkais intervient à un moment critique de la pandémie, l’État enregistrant de nouvelles infections à l’un des taux les plus élevés du pays, alors que plusieurs variantes plus contagieuses du virus continuent de se propager dans la région.

A rappeler que le président américain Joe Biden avait demandé au début du mois à l’ensemble des Etats du pays d’autoriser tous les adultes américains à se faire vacciner contre la Covid-19 avant le 1er mai.

M. Biden avait également affirmé la semaine dernière que son administration ciblait désormais de vacciner 200 millions d’Américains au cours des 100 premiers jours de son mandat, doublant son objectif précédent.

