Nouvelle publication du ministère de la Justice sur la loi organisant l’exercice de la médecine légale

Le ministère de la Justice a publié, récemment, un nouvel ouvrage sur la loi organisant l’exercice de la médecine légale, avec comme objectif de fournir des explications détaillées et aborder une conception d’une interprétation juridique commune de ce texte.

Cette nouvelle publication, faisant partie d’une série d’ouvrages publiés par le Centre des études et des recherches en politique pénale relevant de la direction des Affaires pénales et des grâces, s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation des nouveaux textes juridiques encadrant le système de la Justice auprès des acteurs œuvrant dans le domaine judiciaire et des citoyens, en général.

Ce livre examine et analyse les contenus de la nouvelle loi N° 77.17 relative à l’exercice de la médecine légale, avec une annexe qui comprend les travaux préparatoires à la loi et aux textes juridiques, outre les documents nationaux et internationaux afférents au domaine de la médecine légale.

Cet ouvrage important du Centre, qui devrait être transféré à l’Observatoire national de la criminalité, traduit l’importance qu’accorde le ministère à l’édification d’une compréhension juridique commune des textes légaux encadrant le système judiciaire.

( Avec MAP )